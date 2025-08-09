Родион Мирошник, посол по особым поручениям отечественного Министерства иностранных дел, заявил, что жители Часова Яра являлись заложниками боевиков ВСУ до освобождения города солдатами Вооруженных сил России. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«…Людей просто принуждают выполнять некие функции просто для обеспечения военных подразделений. Их отправляют за водой под обстрелами, потому что, скажем так, эти люди для них являются живым щитом», — отметил Родион Мирошник в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
Также посол охарактеризовал отношение киевских радикалов к гражданскому населению как форму «рабства».
Часов Яр был освобожден солдатами Российской Армии 31 июля. Вскоре после завершения боев за город широкой общественности стала известна история подвига военнослужащего из отряда «Русь» группировки войск «Юг» — больше недели он в одиночку удерживал важную позицию у населенного пункта, прикрывая товарищей от контратак ВСУ.
Однако на Донбассе остаются и другие критические участки, еще удерживаемые украинскими неонацистами. Ранее военный корреспондент Евгений Линин в рамках эксклюзивного интервью «МК» поделился своими прогнозами относительно освобождения Купянска и Красноармейска, а также ожидаемого многими «форсирования Днепра».
