Лебедев: нанесен удар по ремонтной базе техники ВСУ в Днепропетровске

По данным координатора подполья, поражен также цех сборки БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Предприятие, на котором ремонтировали технику ВСУ, попало под удар в Днепропетровске, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ремонтная база тяжелой военной техники вышла из строя», — написал он.

Лебедев сообщил также о поражении цеха сборки дронов на территории Днепропетровска.

По словам находящихся в городе источников координатора подполья, по объектам противника, предположительно, ударили КАБы (корректируемые авиабомбы).

Напомним, накануне стало известно о нанесении ударов по центрам командования ВСУ в ряде регионов Украины.

