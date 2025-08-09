Лебедев: нанесен удар по ремонтной базе техники ВСУ в Днепропетровске

Предприятие, на котором ремонтировали технику ВСУ, попало под удар в Днепропетровске, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Ремонтная база тяжелой военной техники вышла из строя», — написал он.
Лебедев сообщил также о поражении цеха сборки дронов на территории Днепропетровска.
По словам находящихся в городе источников координатора подполья, по объектам противника, предположительно, ударили КАБы (корректируемые авиабомбы).
Напомним, накануне стало известно о нанесении ударов по центрам командования ВСУ в ряде регионов Украины.
