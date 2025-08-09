Ричмонд
Бюллетени для выборов губернатора начали печатать в Приангарье

В Иркутской области 8 августа дан старт печати бюллетеней для голосования на выборах губернатора региона.

Источник: Reuters

Председатель облизбиркома Илья Дмитриев подписал макет в печать, сообщает пресс-служба комиссии.

Печатать 1829100 бюллетеней будут в типографии «Призма». В листах — четыре фамилии: действующий губернатор Игорь Кобзев («ЕР»), глава ИРО «СРЗП» Лариса Егорова, Виктор Галицков («ЛДПР») и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко.

Выборы губернатора будут проходить с 12 по 14 сентября.

