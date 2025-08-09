Бюллетени для выборов губернатора начали печатать в Приангарье

Председатель облизбиркома Илья Дмитриев подписал макет в печать, сообщает пресс-служба комиссии.
Выборы губернатора будут проходить с 12 по 14 сентября.
