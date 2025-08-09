Трамп встретится с Путиным на некогда принадлежащей России Аляске: чем обусловлен этот выбор. Карта

По его словам, Аляска занимает исключительно важное стратегическое положение, находясь на стыке Северной Америки и Азии, с выходом к Арктике на севере и Тихому океану на юге. Данливи подчеркнул, что расстояние между Аляской и Россией составляет всего две мили, и ни один другой регион не обладает столь значимым влиянием на национальную оборону США, энергетическую безопасность страны и лидерство в арктическом регионе.