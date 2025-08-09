В Конгрессе США выступили с призывом о встрече Путина и Трампа на Аляске

«Это невероятно! Прекратите войну! Мир — единственный выход!» — пишет политик.
Ранее Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске. Она пройдёт в следующую пятницу, 15 августа. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что США и Россия являются близкими соседями, поэтому такой выбор места встречи двух лидеров логичен.
