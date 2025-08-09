ИИ составил «кино-шпаргалку» для Трампа к встрече с Путиным на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, назначенная на 15 августа на Аляске, официально подтверждена обеими сторонами. Как стало известно минувшей ночью со слов самого Трампа и помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры уже не гипотеза, а реальность ближайших дней. В преддверии этого знакового события, пока дипломаты готовят повестку, искусственный интеллект предложил нестандартный способ подготовки для американской стороны. Нейросеть сгенерировала список из 10 ключевых советских фильмов, которые, по ее мнению, помогут Дональду Трампу лучше понять «загадочную русскую душу» и культурный контекст его визави.