Есть коварный план! В Раде заявили об отъезде Зеленского с Украины перед саммитом на Аляске

Напомним, что встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске в следующую пятницу, 15 августа. Помощник президента РФ Ушаков назвал вполне логичным выбор места для переговоров, поскольку там две страны отделяют всего какие-то несколько километров. Американские СМИ пишут, что Зеленский может присоединиться к саммиту, но этому пока подтверждений нет.