Есть коварный план! В Раде заявили об отъезде Зеленского с Украины перед саммитом на Аляске

Владимир Зеленский будет усиленно работать со своими европейскими союзниками, чтобы не дать случиться переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил у себя в соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Источник: Life.ru

«Зеленский всю неделю будет кататься по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом и сформировать какую-то общую европейскую позицию», — сказано в публикации.

Со словам нардепа, сделать это будет непросто, поскольку от Европы на эти переговоры никто не приглашён, а Трампу останется лишь продиктовать странам ЕС и НАТО свою волю.

Напомним, что встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске в следующую пятницу, 15 августа. Помощник президента РФ Ушаков назвал вполне логичным выбор места для переговоров, поскольку там две страны отделяют всего какие-то несколько километров. Американские СМИ пишут, что Зеленский может присоединиться к саммиту, но этому пока подтверждений нет.

