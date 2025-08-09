Ереван и Баку договорились обнародовать текст мирного соглашения 11 августа

Армения и Азербайджан договорились обнародовать текст мирного соглашения между государствами вечером 11 августа, пишет РИА Новости.
«В соответствии с достигнутой с Азербайджаном договоренностью, текст парафированного соглашения будет опубликован вечером 11 августа», — сообщили в пресс-службе МИД Армении.
Напомним, 8 августа по итогам встречи армянского премьер-министра Никола Пашиняна, лидера США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева приняли декларацию о парафировании текста соглашения об установлении мира.
Ильхам Алиев назвал 8 августа историческим днем в отношениях между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что достигнутые договоренности принесут существенные изменения для всех, кто заинтересован в стабильности и процветании региона.