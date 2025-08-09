«Дарить землю не будем»: Зеленский отверг мирное предложение Трампа

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что Киев готов к реальному и долгосрочному миру, но не ценой суверенитета. «Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое мир достойный… Любые решения, которые против нас, любые решения без Украины — они одновременно и решения против мира. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — отметил Зеленский.