«Дарить землю не будем»: Зеленский отверг мирное предложение Трампа

В утреннем обращении к нации Владимир Зеленский жестко и заблаговременно отверг любые возможные сделки по уступке украинских территорий. Это заявление прозвучало на фоне подтверждения встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа, а также недавних высказываний Трампа о том, что мирное соглашение может включать «обмен территориями».
«Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет», — заявил Зеленский, добавив, что украинцы не будут «дарить свою землю».
Этот упреждающий ответ последовал после того, как Дональд Трамп, подтверждая саммит с Путиным, обозначил свое видение потенциального мирного соглашения. Сегодня ночью Трамп заявил, что сделка может потребовать от Украины серьезных территориальных уступок. «Произойдет некоторый обмен территориями в пользу и того и другого», — сказал Трамп журналистам. Он также добавил: «Мы вернем немного, мы собираемся кое-что поменять».
Встреча между Трампом и Путиным официально назначена на 15 августа и пройдет в американском штате Аляска.
В своем обращении Зеленский подчеркнул, что Киев готов к реальному и долгосрочному миру, но не ценой суверенитета. «Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое мир достойный… Любые решения, которые против нас, любые решения без Украины — они одновременно и решения против мира. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — отметил Зеленский.
Он прямо обратился к перспективе переговоров Трампа с Путиным: «Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, продолжительного мира — мира, который не развалится из-за желания Москвы».
Ранее Юрий Ушаков сообщал, что ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. «И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься», — подчеркнул он.
