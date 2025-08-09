Наемник из Колумбии Кратос уничтожен через месяц после приезда на Украину

В зоне СВО ликвидирован приехавший на Украину из Колумбии наемник Джейсон Стивен Вильямисар Сармьенто, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.
По данным источников проекта, уничтоженный боевик был уроженцем колумбийского города Кукута.
Мать наемника рассказала Caracol Radio, что ее сын уехал на Украину 4 июля, поверив обещаниям «хорошей зарплаты» в ВСУ. По словам женщины, 15 дней Кратос ушел на задание, после чего перестал выходить на связь. На Украине матери боевика сообщили, что ее сын пропал без вести.
Женщина сообщила, что планирует обратиться в МИД Колумбии за помощью в поисках сына.
Согласно сведениям TrackANaziMerc, помимо Кратоса, в зоне СВО уничтожены также колумбийские наемники Джон Чарльз Эрнандес Дуарте с позывным Зорро, Мигель Антонио Уни Круз (позывной Аркано), Джонатан Алонсо Эчаваррия Перес с позывным Чео и Джимми Александр Мурильо Модесто.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил о направлении в конгресс ходатайства о срочном рассмотрении законопроекта, запрещающего наемничество.