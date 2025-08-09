Зеленский может рвануть на Аляску на встречу Путина и Трампа

На фоне подготовки к подтвержденному саммиту между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоится 15 августа на Аляске, появилась новая интрига: в переговорах может принять участие и Владимир Зеленский.
Как сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, планирование встречи все еще остается гибким, и существует вероятность, что украинский лидер «в конечном итоге может быть вовлечен в каком-то качестве».
Ранее в Белом доме заявляли, что президент Трамп открыт для встречи с обоими лидерами, однако в пятницу сам Трамп предположил, что может начать переговоры только с Путиным. «Мы начнем с России», — заявил он журналистам. При этом он добавил, что, по его мнению, есть «шанс» организовать трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России.
Ключевым и самым сложным вопросом остаются условия потенциального мирного соглашения. Дональд Трамп в пятницу вновь повторил, что ожидает «некоторого обмена территориями» между Россией и Украиной. Эта идея вступает в прямое противоречие с позицией Киева.
Зеленский сегодня утром сделал жесткое заявление о том, что «дарить свою землю» украинцы не будут", что расценивается как прямой отказ от мирных предложений Трампа.
