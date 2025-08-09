Зеленский может рвануть на Аляску на встречу Путина и Трампа

Ранее в Белом доме заявляли, что президент Трамп открыт для встречи с обоими лидерами, однако в пятницу сам Трамп предположил, что может начать переговоры только с Путиным. «Мы начнем с России», — заявил он журналистам. При этом он добавил, что, по его мнению, есть «шанс» организовать трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России.