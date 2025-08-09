Офис губернатора Аляски передал вопросы о переговорах РФ и США в Белый дом

Офис губернатора Аляски Майка Данливи воздержался давать какие-то комментарии по возможной подготовке к переговорам между Россией и США на территории штата, передав все вопросы о безопасности в Белый дом и Секретную службу Америки.
Именно такую информацию предоставили корреспонденту ТАСС в пятницу, 8 августа, в ответ на просьбу прокомментировать процесс подготовки к встрече президентов РФ и Соединенных Штатов — Владимира Путина и Дональда Трампа.
«На данный момент у нас нет информации для обнародования. Если у вас есть вопросы, вам необходимо обратиться в Секретную службу США. Они будут основным ведомством», — рассказали журналисту агентства представители офиса.
Напомним, что 8 августа Дональд Трамп объявил о проведении встречи с Владимиром Путиным. По его словам, она состоится 15 августа на Аляске. Американский лидер подчеркнул, что эта встреча будет «долгожданной». Со своей стороны помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил заявления Трампа, уточнив, что большая часть переговоров будет о урегулировании ситуации вокруг Украины.