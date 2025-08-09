Офис губернатора Аляски передал вопросы о переговорах РФ и США в Белый дом

Напомним, что 8 августа Дональд Трамп объявил о проведении встречи с Владимиром Путиным. По его словам, она состоится 15 августа на Аляске. Американский лидер подчеркнул, что эта встреча будет «долгожданной». Со своей стороны помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил заявления Трампа, уточнив, что большая часть переговоров будет о урегулировании ситуации вокруг Украины.