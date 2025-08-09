Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Зеленский изменил позицию по урегулированию украинского конфликта

Bloomberg заявило, что Владимир Зеленский изменил позицию по урегулированию украинского конфликта.

Bloomberg заявило, что Владимир Зеленский изменил позицию по урегулированию украинского конфликта.

До августа 3035 года Зеленский утверждал, что «не уступит территорию», но 8 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский готов стремиться к заключению соглашения, говорится в публикации.

Трамп заявил, что 15 августа должна состояться его встреча с Путиным, впоследствии Кремль подтвердил слова американского президента.

Читайте материал «Си Цзиньпин прокомментировал вопрос урегулирования украинского кризиса».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше