Bloomberg заявило, что Владимир Зеленский изменил позицию по урегулированию украинского конфликта.
До августа 3035 года Зеленский утверждал, что «не уступит территорию», но 8 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский готов стремиться к заключению соглашения, говорится в публикации.
Трамп заявил, что 15 августа должна состояться его встреча с Путиным, впоследствии Кремль подтвердил слова американского президента.
