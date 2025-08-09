МИД подтвердил закрытие генконсульства Польши в Калининграде с 29 августа

В МИД России подтвердили закрытие генконсульства Польши в Калининграде с 29 августа 2025 года.
По словам директора Консульского департамента МИД РФ Алексея Климова, 11 июля до польской стороны было доведено решение закрыть генконсульство Польши в Калининграде с 29 августа в ответ на очередное сокращение под надуманным предлогом российского дипломатического присутствия в Польше и отзыв польскими властями согласия на функционирование генконсульства России в Кракове, передает ТАСС.
Климов подчеркнул, что российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против РФ не останется без последствий.
Он также отметил, что из-за закрытия российского консульского учреждения в Кракове выросла нагрузка на сотрудников консульского отдела российского посольства в Польше и генконсульства России в Гданьске. При этом Климов заявил, что консульские сотрудники эффективно справляются с возложенными на них функциями.
О планах закрыть консульство Польши в Калининграде МИД РФ сообщал в июле.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский 12 мая объявил о решении закрыть российское консульство в Кракове из-за подозрения польских властей о якобы причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре Варшавы.