Узбекистан заявил о намерении построить с «Росатомом» большую АЭС

В июне стороны заключили соглашение об условиях проекта по строительству крупной АЭС в Узбекистане. Он предполагает два энергоблока ВВЭР-1000 (по гигаватту) с возможностью расширения до четырех. Создана совместная рабочая группа, которая займется изучением основных аспектов, оценкой стоимости строительства, а затем примет решение. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Предусмотрено возведение в Джизакской области АЭС по российскому проекту мощностью 330 мегаватт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 мегаватт каждый. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком, к строительству также привлекут местные компании. Площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре 2024-го «Узатом» и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ. В начале 2026-го Ташкент планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.