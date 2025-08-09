МИД РФ заявил о снятии рекомендаций для россиян на посещение Израиля

В связи со стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке рекомендации об ограничении на поездки россиян в Израиль были отменены. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов.
«На фоне относительной стабилизации ситуации в регионе препятствия для посещения Израиля в настоящее время отсутствуют», — уточнил дипломат.
Климов посоветовал гражданам России, которые сейчас находятся в Израиле, воздерживаться от поездок в приграничные с Ливаном и Сирией районы, а также в окрестности сектора Газа.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.