МИД РФ заявил о снятии рекомендаций для россиян на посещение Израиля

В МИД РФ посоветовали находящимся в Израиле россиянам воздержаться от поездок в приграничные с Ливаном и Сирией районы.

Источник: Аргументы и факты

В связи со стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке рекомендации об ограничении на поездки россиян в Израиль были отменены. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов.

«На фоне относительной стабилизации ситуации в регионе препятствия для посещения Израиля в настоящее время отсутствуют», — уточнил дипломат.

Климов посоветовал гражданам России, которые сейчас находятся в Израиле, воздерживаться от поездок в приграничные с Ливаном и Сирией районы, а также в окрестности сектора Газа.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

