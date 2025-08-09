В США боятся, что Европа и Украина попытаются сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске

«Несомненно, силы в Европе и на Украине, кровно заинтересованные в продолжении конфликта, будут предпринимать скоординированные усилия по срыву встречи Трампа с Путиным», — написал он.
Ранее глава Белого дома анонсировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным 15 августа в штате Аляска. Американский президент пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. В Кремле назвали идею провести переговоры двух лидеров на Аляске логичным шагом.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше