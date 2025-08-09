Пашинян допустил обмен территориями с Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян в ходе общения с журналистами в Вашингтоне допустил возможность обмена территориями с Азербайджаном.
Он объяснил, что согласно подписанным документам, границы республик времен СССР идентичны современным, но есть территории, которые принадлежат Армении, но контролируются Азербайджаном, и есть азербайджанские территории под контролем Еревана.
В это связи Пашинян заявил о необходимости продолжить процесс делимитации границы, когда страны вернут друг другу не принадлежащие им территории. Армянский премьер добавил, что это может быть сделано на основе принципа равноценности и посредством референдума.