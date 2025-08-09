Ричмонд
Лукашенко хочет активизировать сотрудничество с Сингапуром

Лукашенко назвал перспективного партнера Беларуси в юго-восточной Азии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на активизацию сотрудничества с Сингапуром, сообщила пресс-служба президента.

Так, 9 августа президентом Беларуси были направлены поздравления президенту Сингапура Тарману Шанмугаратнаму и всем его гражданам с национальным праздником — Днем Независимости.

Лукашенко подчеркнул, что Сингапур является перспективным экономическим партнером Беларуси в юго-восточной Азии. Также он назвал интересы Минска в отношении Сингапура, подтвердив заинтересованность белорусской стороны в укреплении сотрудничества, которое основывается на принципах дружбы, доверия и взаимного учета интересов.

— Рассчитываю на активизацию двусторонних контактов на всех уровнях, а также на плодотворную реализацию совместных торгово-экономических проектов на благо обеих стран, — подытожил белорусский президент.

Накануне Лукашенко и Путин обсудили отношения России и США по телефону.

Еще Наталья Эйсмонт сказала, как на интервью Лукашенко Time повлияли переговоры Путина и Трампа. Также пресс-секретарь белорусского президента сказала, почему интервью Лукашенко Time несколько раз переносилось.

