Лукашенко хочет активизировать сотрудничество с Сингапуром

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на активизацию сотрудничества с Сингапуром, сообщила пресс-служба президента.
Так, 9 августа президентом Беларуси были направлены поздравления президенту Сингапура Тарману Шанмугаратнаму и всем его гражданам с национальным праздником — Днем Независимости.
Лукашенко подчеркнул, что Сингапур является перспективным экономическим партнером Беларуси в юго-восточной Азии. Также он назвал интересы Минска в отношении Сингапура, подтвердив заинтересованность белорусской стороны в укреплении сотрудничества, которое основывается на принципах дружбы, доверия и взаимного учета интересов.
— Рассчитываю на активизацию двусторонних контактов на всех уровнях, а также на плодотворную реализацию совместных торгово-экономических проектов на благо обеих стран, — подытожил белорусский президент.
