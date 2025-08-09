Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эйсмонт сказала, как на интервью Лукашенко Time повлияли переговоры Путина и Трампа

Эйсмонт: переговоры Путина и Трампа повлияли на интервью Лукашенко Time.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказала, как на интервью президента Беларуси Александра Лукашенко американскому изданию Time повлияли переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщили на «Первом информационном».

Наталья Эйсмонт рассказала, что на самом деле интервью с белорусским лидером должно было выйти 7, а не 8 августа. Однако из-за разговоров в информационном поле о готовящихся переговорах Путина и Трампа американская редакция вновь попросила о переносе выхода интервью. Так образом на интервью Лукашенко Time косвенно повлияли переговоры Путина и Трампа.

— Это было связано с переговорами Путина и Трампа — Time хотел дождаться их итогов и расставить дополнительные акценты в материале. Мы вновь пошли навстречу, уважая авторское право, — отметила Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь белорусского президента также обратила внимание на то, что несмотря на паузу, вышедшее интервью уже активно обсуждают эксперты. Многие отмечают: все, о чем говорил президент Беларуси две недели назад, оказалось пророчески точным.

— Президент, зная глубоко ситуацию, всегда говорит от жизни, поэтому получается именно так, — резюмировала Эйсмонт.

Также Наталья Эйсмонт сказала, почему интервью Лукашенко Time несколько раз переносилось.

В этом интервью президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, о чем Путин спросил его: «Ты бы как поступил?».

И еще глава Беларуси сказал, почему Россия не проиграет в военном конфликте с Украиной: «Поражения не будет».

Накануне Лукашенко и Путин обсудили отношения России и США по телефону.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше