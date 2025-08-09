Эйсмонт сказала, как на интервью Лукашенко Time повлияли переговоры Путина и Трампа

Наталья Эйсмонт рассказала, что на самом деле интервью с белорусским лидером должно было выйти 7, а не 8 августа. Однако из-за разговоров в информационном поле о готовящихся переговорах Путина и Трампа американская редакция вновь попросила о переносе выхода интервью. Так образом на интервью Лукашенко Time косвенно повлияли переговоры Путина и Трампа.