Эйсмонт сказала, как на интервью Лукашенко Time повлияли переговоры Путина и Трампа

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказала, как на интервью президента Беларуси Александра Лукашенко американскому изданию Time повлияли переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщили на «Первом информационном».
Наталья Эйсмонт рассказала, что на самом деле интервью с белорусским лидером должно было выйти 7, а не 8 августа. Однако из-за разговоров в информационном поле о готовящихся переговорах Путина и Трампа американская редакция вновь попросила о переносе выхода интервью. Так образом на интервью Лукашенко Time косвенно повлияли переговоры Путина и Трампа.
— Это было связано с переговорами Путина и Трампа — Time хотел дождаться их итогов и расставить дополнительные акценты в материале. Мы вновь пошли навстречу, уважая авторское право, — отметила Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь белорусского президента также обратила внимание на то, что несмотря на паузу, вышедшее интервью уже активно обсуждают эксперты. Многие отмечают: все, о чем говорил президент Беларуси две недели назад, оказалось пророчески точным.
— Президент, зная глубоко ситуацию, всегда говорит от жизни, поэтому получается именно так, — резюмировала Эйсмонт.
Также Наталья Эйсмонт сказала, почему интервью Лукашенко Time несколько раз переносилось.
В этом интервью президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, о чем Путин спросил его: «Ты бы как поступил?».
И еще глава Беларуси сказал, почему Россия не проиграет в военном конфликте с Украиной: «Поражения не будет».
Накануне Лукашенко и Путин обсудили отношения России и США по телефону.