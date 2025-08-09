Защита Гуцул обжаловала решение суда об аресте

КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подали срочную жалобу на решение суда от 5 августа о её аресте, считая задержание незаконным из-за отсутствия необходимых процедур, сообщила журналистам в Кишиневе адвокат Наталья Байрам.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Подана срочная жалоба в апелляционную палату. Защита считает, что взятие под стражу Гуцул на основании приговора, который не имеет законной силы, является незаконным действием. Судья, ссылаясь на нормы, предусматривающие арест, должна была издать отдельное заключение вместе с судебным ордером.
Адвокат подчеркнула, что «такого судебного акта не было издано». Главное требование защиты — немедленное освобождение главы Гагаузии.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.