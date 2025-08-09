Ташкент примет восьмой Центральноазиатский экспертный форум — дата

Центральную Азию традиционно на форуме представят руководители и специалисты стратегических институтов, научно-исследовательских центров и академических кругов государств региона. Впервые к участию в его работе в целях обмена опытом по регионалистике приглашены видные эксперты из стран ЕС, АСЕАН, Нордического совета, а также исследователи из России, США, Великобритании, Швейцарии, Азербайджана.