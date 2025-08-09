Ричмонд
Ташкент примет восьмой Центральноазиатский экспертный форум — дата

ЦАЭФ ежегодно проводится в стране, председательствующей в Консультативной встрече глав государств ЦА. Форум служит площадкой для обсуждения перспектив регионального сотрудничества, а также выработки рекомендаций по дальнейшему развитию кооперации в ЦА.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Ташкенте 14—15 августа состоится VIII Центральноазиатский экспертный форум (ЦАЭФ) под названием «Центральная Азия — общее пространство доверия, безопасности и устойчивого развития».

С 2018 года мероприятие проводится в стране, председательствующей в Консультативной встрече глав государств ЦА.

Форум служит важной площадкой для обсуждения текущего состояния и перспектив регионального сотрудничества, а также выработки рекомендаций по дальнейшему развитию кооперации в Центральной Азии.

Организатором Форума выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана (ИСМИ). Партнерами мероприятия являются Региональный центр по превентивной дипломатии в ЦА, представительства Евросоюза в Узбекистане и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Фонд имени Конрада Аденауэра.

Центральную Азию традиционно на форуме представят руководители и специалисты стратегических институтов, научно-исследовательских центров и академических кругов государств региона. Впервые к участию в его работе в целях обмена опытом по регионалистике приглашены видные эксперты из стран ЕС, АСЕАН, Нордического совета, а также исследователи из России, США, Великобритании, Швейцарии, Азербайджана.

Насыщенная программа мероприятия включает рассмотрение перспектив углубления регионального сотрудничества и определение конкретных мер для продвижения многопланового взаимодействия.

Кроме того, в рамках Форума состоятся отдельные мероприятия: научно-практическая конференция по вопросам формирования региональной идентичности; «круглый стол», посвящённый перспективам налаживания партнёрства в формате «Центральная Азия — Северная Европа».

Ожидается, что предстоящий экспертный диалог позволит определить точки соприкосновения интересов и сформировать ориентиры будущего развития Центральной Азии. Выработанные рекомендации станут важным вкладом в обогащение повестки предстоящей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, проведение которой запланировано в текущем году в Узбекистане.

