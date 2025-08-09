Ташкент примет восьмой Центральноазиатский экспертный форум — дата

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Ташкенте
С 2018 года мероприятие проводится в стране, председательствующей в Консультативной встрече глав государств ЦА.
Форум служит важной площадкой для обсуждения текущего состояния и перспектив регионального сотрудничества, а также выработки рекомендаций по дальнейшему развитию кооперации в Центральной Азии.
Организатором Форума выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана (ИСМИ). Партнерами мероприятия являются Региональный центр по превентивной дипломатии в ЦА, представительства Евросоюза в Узбекистане и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Фонд имени Конрада Аденауэра.
Центральную Азию традиционно на форуме представят руководители и специалисты стратегических институтов, научно-исследовательских центров и академических кругов государств региона. Впервые к участию в его работе в целях обмена опытом по регионалистике приглашены видные эксперты из стран ЕС, АСЕАН, Нордического совета, а также исследователи из России, США, Великобритании, Швейцарии, Азербайджана.
Насыщенная программа мероприятия включает рассмотрение перспектив углубления регионального сотрудничества и определение конкретных мер для продвижения многопланового взаимодействия.
Кроме того, в рамках Форума состоятся отдельные мероприятия: научно-практическая конференция по вопросам формирования региональной идентичности; «круглый стол», посвящённый перспективам налаживания партнёрства в формате «Центральная Азия — Северная Европа».
Ожидается, что предстоящий экспертный диалог позволит определить точки соприкосновения интересов и сформировать ориентиры будущего развития Центральной Азии. Выработанные рекомендации станут важным вкладом в обогащение повестки предстоящей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, проведение которой запланировано в текущем году в Узбекистане.