Эйсмонт рассказала, почему Time не сразу выпустил интервью с Лукашенко

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, почему интервью Александра Лукашенко для журнала Time вышло только через две недели после того, как оно было записано.
Эйсмонт заявила, что трехчасовой разговор получился очень интересным, насыщенным, открытым и даже дружеским.
«Саймон Шустер, наш с вами коллега, очень был удивлен нашей открытостью, очень благодарил за эту открытость президента и всех нас. И не раз мне говорил в течение этого дня, когда мы с ним взаимодействовали, что он видит беспрецедентный формат работы», — сказала она в эфире телеканала «Первый информационный».
По ее словам, интервью с Лукашенко для журнала Time должно было выйти еще 7 августа, однако американская редакция попросила о переносе в связи с новостями о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Мы всегда, естественно, по нынешним временам — повестка очень активная — стараемся работать оперативно. По горячим следам, пока новости еще актуальны, мы выдаем любое интервью президента. Здесь, как вы видели, была двухнедельная пауза. Это, естественно, была просьба наших коллег. Им нужно было подготовить глубокий, как нам это преподносилось, материал. Мы пошли им навстречу», — пояснила Эйсмонт.