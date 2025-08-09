Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавский юрист Мэрджиняну о приговоре башкану Гагаузии: Можно смело идти в ЕСПЧ и выигрывать это дело

Известный юрист Юрий Мэрджиняну прокомментировал действия судьи, которая вынесла приговор Евгении Гуцул, в котором не было отдельного постановления и мандата на арест.

Источник: Комсомольская правда

Суть в том, что приговор ещё не вступил в силу, а значит, удержание под стражей — противоправно и носит репрессивный характер, пишет ТГ «Первый в Молдове».

— Что касается меры пресечения, тут очень любопытно: Европейская конвенция и Конституция гарантируют право на её моментальное обжалование — так же, как и на предварительном этапе. То есть у человека есть право опротестовать меру пресечения. То, что указано в приговоре, — это тоже мера пресечения. Значит, ее можно и нужно опротестовывать.

В таких случаях в приговоре нужно было прямо писать: «Во исполнение решения государство берет под опеку (арестовывает) для обеспечения исполнения приговора и отбытия назначенного срока…». Сейчас же ситуация такая: защита осуждённой утверждает, что мера пресечения уже была, поэтому новой быть не может, поскольку она не нарушала прежнюю.

Но в приговоре башкану указана именно мера пресечения, а не исполнение приговора. И фактически нет тогда правовой основы для ареста.

Идем дальше. Еще есть одна вопиющая ошибка. Приговор ещё не вступил в законную силу — он подлежит исполнению только после рассмотрения дела в Апелляционной палате. И это тоже не было произведено.

Проблема в нашем законодательстве в том, что судья написала просто «арестовать», хотя она не имеет права арестовывать и выдавать мандат на арест на той стадии, на которой имеется. Так как мандат на арест — это не мера пресечения, которая даёт человеку право на обжалование. Получается, что у осуждённой этого права нет. Я на 99% уверен, что Европейский суд по правам человека признает нарушение прав в Молдове. Поэтому можно смело идти в ЕСПЧ и выигрывать дело.

Узнать больше по теме
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
Читать дальше