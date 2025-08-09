Молдавский юрист Мэрджиняну о приговоре башкану Гагаузии: Можно смело идти в ЕСПЧ и выигрывать это дело

Проблема в нашем законодательстве в том, что судья написала просто «арестовать», хотя она не имеет права арестовывать и выдавать мандат на арест на той стадии, на которой имеется. Так как мандат на арест — это не мера пресечения, которая даёт человеку право на обжалование. Получается, что у осуждённой этого права нет. Я на 99% уверен, что Европейский суд по правам человека признает нарушение прав в Молдове. Поэтому можно смело идти в ЕСПЧ и выигрывать дело.