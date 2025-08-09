В Волгоградской области размер маткапитала может превысить 1 млн рублей

Соответствующий законопроект, как сообщает ТАСС, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в Правительство РФ.
Парламентарий также предлагает увеличить маткапитал до 1,3 млн рублей при рождении второго или третьего ребенка.
Как пояснил автор инициативы, программа материнского капитала, которая продлена до 2030 года, хорошо себя зарекомендовала, но ее нужно скорректировать и усилить, в том числе за счет увеличения выплат.
Напомним, сейчас для волгоградцев, как и для всех россиян, размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго — еще 221 895 рублей (или 912 162 рублей сразу за двоих детей).