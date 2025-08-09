NYT: отказ Зеленского от территориальных уступок может разозлить Трампа

Отмечается, что Трамп сделал достижение мирного соглашения между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей, даже если это означает принятие невыгодных для Киева условий. NYT подчеркивает, что ранее Трамп уже критиковал Украину за то, что она цепляется за требования о прекращении огня, и за то, что она «не готова к миру».