Готовность школ к новому учебному году проверят в Казахстане

По информации министерства просвещения, в 2025—2026 учебном году планируется ввести свыше 200 новых школ почти на 300 тысяч ученических мест. Из них 112 школ на 206 тысяч мест будут построены в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Реализация проектов позволит ликвидировать 15 аварийных школ, устранить трехсменное обучение и сократить дефицит почти 150 тысяч мест, а также приблизить условия обучения в сельских школах к городским стандартам.