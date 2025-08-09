Володин высказался об отмене домашнего задания в школах

«Отмена домашних заданий. Вопрос становится всё более актуальным ещё по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете
Володин назвал такие способы выполнения домашнего задания пустой тратой времени. Он обратился к мнениям родителей, педагогов, экспертов и всех безразличных для выработки новых подходов. Основная цель, отмечает Володин, это развитие детей, а не поиск ГДЗ и использование ИИ.
Спикер Госдумы также привел в пример мировой опыт, когда основными домашними заданиями являются творческие задачи, которые способствуют развитию критического мышления.
