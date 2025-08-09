Ричмонд
Белоусов посетил инфраструктуру Балтийского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области», — указано в сообщении.

Отмечается, что Белоусов ознакомился с действиями войск в ходе тренировке по отработке действий по защите пункта базирования и отметил, что наращивание боевых возможностей и средств отражения атак БПЛА является одной из приоритетных задач.

Ранее Белоусов поздравил бойцов, взявших под контроль город Часов Яр. Глава Минобороны поблагодарил бойцов за выполнение задачи, а также отметил, что соединение стойко и мужественно противостоит украинским войскам, а также продвигается вперед.

