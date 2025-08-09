Источник раскрыл планы «боевого крыла» беглой белорусской оппозиции

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новое «боевое крыло» беглой белорусской оппозиции будет считать одной из своих задач дискредитацию союзов и стратегических партнерств в рамках Союзного государства России и Белоруссии, а также в рамках ОДКБ, СНГ, сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции.
В задачи новой структуры в числе прочего, по словам собеседника агентства, входят «информационные атаки, направленные на дискредитацию союзов и стратегических партнерств в рамках Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ, СНГ».
Кроме того, как указал источник, новая структура ОПК будет наращивать активность в приграничных регионах Белоруссии, в том числе заниматься подрывом доверия у жителей к местным властям.
«Объединенный переходный кабинет» планирует усиливать киберкомпонент своей деятельности, работать через третьи страны и использовать частные военные структуры, подчеркнул источник.