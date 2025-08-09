Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник раскрыл планы «боевого крыла» беглой белорусской оппозиции

Боевики белорусской оппозиции планируют подрывать союзные связи в ОДКБ и СНГ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новое «боевое крыло» беглой белорусской оппозиции будет считать одной из своих задач дискредитацию союзов и стратегических партнерств в рамках Союзного государства России и Белоруссии, а также в рамках ОДКБ, СНГ, сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции.

Ранее он отметил, что созданное выехавшей за рубеж белорусской оппозицией формирование «Объединенный переходный кабинет» (признано в Белоруссии террористической организацией) решило реформировать свое «боевое крыло». Причинами предстоящей реструктуризации «являются накопившиеся организационные ошибки, отсутствие устойчивой поддержки, а также необходимость соответствовать современным реалиям», добавил он.

В задачи новой структуры в числе прочего, по словам собеседника агентства, входят «информационные атаки, направленные на дискредитацию союзов и стратегических партнерств в рамках Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ, СНГ».

Кроме того, как указал источник, новая структура ОПК будет наращивать активность в приграничных регионах Белоруссии, в том числе заниматься подрывом доверия у жителей к местным властям.

«Объединенный переходный кабинет» планирует усиливать киберкомпонент своей деятельности, работать через третьи страны и использовать частные военные структуры, подчеркнул источник.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше