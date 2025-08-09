Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лондон анонсировал встречу представителей Европы с Вэнсом насчет Украины

В субботу, 9 августа, состоится встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы британского МИДа Дэвида Ламми и европейских советников по национальной безопасности, тема — конфликт на Украине, сообщил офис премьер-министра Великобритании, передает AFP.

Источник: РБК

Сообщение опубликовано после телефонных переговоров между премьером королевства Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Оба лидера приветствовали желание президента [США Дональда] Трампа положить конец [конфликту] и согласились, что необходимо продолжать оказывать давление на [президента Владимира] Путина, чтобы прекратить [его]», — сказано в сообщении.

Ранее о такой встрече сообщали источники Axios, ее целью они называли согласование участниками позиций перед встречей Путина и Трампа, которая намечена на 15 августа на Аляске. По информации CBS News, есть вероятность, что в этом саммите примет участие и Зеленский.

В ночь на 9 августа The Wall Street Journal сообщила, что Путин, который 6 августа провел встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Москве, представил администрации США «масштабное предложение» о прекращении огня на Украине. Оно подразумевает территориальные уступки Киева и международное признание утраченных территорий в обмен на остановку боевых действий. Подобные условия Россия называла публично как необходимые для перемирия.

По данным газеты, европейские чиновники выразили серьезные сомнения по поводу предложения. В разговорах с Трампом и Уиткоффом они заявили о беспокойстве, что Россия таким образом пытается избежать новых санкций и пошлин со стороны США, которые угрожал ввести Трамп. В одном из таких разговоров (всего их было три) участвовал и Вэнс.

Американский президент сообщал 8 августа, что мирное соглашение предполагает «некоторый обмен территориями», что-то может быть возвращено «обратно». Зеленский говорил, что Украина не будет «дарить свою землю».

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше