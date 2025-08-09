Лондон анонсировал встречу представителей Европы с Вэнсом насчет Украины

По данным газеты, европейские чиновники выразили серьезные сомнения по поводу предложения. В разговорах с Трампом и Уиткоффом они заявили о беспокойстве, что Россия таким образом пытается избежать новых санкций и пошлин со стороны США, которые угрожал ввести Трамп. В одном из таких разговоров (всего их было три) участвовал и Вэнс.