Лондон анонсировал встречу представителей Европы с Вэнсом насчет Украины

Сообщение опубликовано после телефонных переговоров между премьером королевства Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Оба лидера приветствовали желание президента [США Дональда] Трампа положить конец [конфликту] и согласились, что необходимо продолжать оказывать давление на [президента Владимира] Путина, чтобы прекратить [его]», — сказано в сообщении.
Ранее о такой встрече сообщали источники Axios, ее целью они называли согласование участниками позиций перед встречей Путина и Трампа, которая намечена на 15 августа на Аляске. По информации CBS News, есть вероятность, что в этом саммите примет участие и Зеленский.
В ночь на 9 августа The Wall Street Journal сообщила, что Путин, который 6 августа провел встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Москве, представил администрации США «масштабное предложение» о прекращении огня на Украине. Оно подразумевает территориальные уступки Киева и международное признание утраченных территорий в обмен на остановку боевых действий. Подобные условия Россия называла публично как необходимые для перемирия.
По данным газеты, европейские чиновники выразили серьезные сомнения по поводу предложения. В разговорах с Трампом и Уиткоффом они заявили о беспокойстве, что Россия таким образом пытается избежать новых санкций и пошлин со стороны США, которые угрожал ввести Трамп. В одном из таких разговоров (всего их было три) участвовал и Вэнс.
Американский президент сообщал 8 августа, что мирное соглашение предполагает «некоторый обмен территориями», что-то может быть возвращено «обратно». Зеленский говорил, что Украина не будет «дарить свою землю».
Материал дополняется.