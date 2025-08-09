Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild узнал о реакции Киева на переговоры: «Уиткофф не понял Путина»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле 7 августа неправильно понял слова об отступлении сил из Херсонской и Запорожской областей. Такое мнение сложилось у украинской стороны и представителей правительства Германии, пишет Bild.

Источник: РБК

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о подготовке Россией и США соглашения по урегулированию конфликта на Украине, согласно которому за Москвой будут закреплены территории, находящиеся под ее контролем. По данным собеседников агентства, речь идет о ДНР, ЛНР и Крыме. В рамках соглашения российская армия прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль нынешней линии фронта, говорилось в материале.

При этом в начале августа Путин заявил, что условия Москвы для урегулирования не поменялись с прошлого лета. В июне 2024 года он перечислил ряд условий для мирных переговоров, среди которых вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признание их и Крыма в составе России.

По версии собеседников Bild, Уиткофф неправильно истолковал требование России о «мирном отступлении» украинских войск из Херсонской и Запорожской областей как предложение «мирного отступления» российских сил из этих регионов. «Уиткофф не знает, о чем говорит», — заявил изданию представитель украинского правительства.

С этим мнением согласились и представители немецкого правительства.

Bild также пишет, что во время переговоров американской стороны с европейскими лидерами по итогам встречи Уиткоффа с Путиным представителям стран Европы спецпосланник Трампа показался «перегруженным и малокомпетентным», когда говорил о территориальных вопросах.

В мае NBC News сообщал, что Уиткофф нарушил протокол во время первых трех встреч с Путиным, поскольку вместо собственного переводчика воспользовался услугами переводчиков из Кремля. New York Post писала, что в администрации президента США недовольны такими действиями спецпосланника американского лидера. На четвертой (в апреле) и пятой (7 августа) встречах Уиткофф воспользовался услугами собственного переводчика.

По данным Bloomberg, подготовка соглашения, содержащего вопросы территориальной принадлежности и заморозки боевых действий, ведется ко встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом. Последний объявил о планируемом саммите после встречи Уиткоффа с российским президентом.

В ночь на 9 августа по московскому времени Трамп рассказал, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске. Президент США заявил, что мирное соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями», а президенту страны Владимиру Зеленскому «придется быть готовым кое-что подписать».

Украинский лидер позже заявил, что Киев готов к решениям, которые ведут к миру, но «дарить свою землю» не будет. «Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет», — отметил Зеленский.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше