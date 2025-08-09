Bild узнал о реакции Киева на переговоры: «Уиткофф не понял Путина»

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о подготовке Россией и США соглашения по урегулированию конфликта на Украине, согласно которому за Москвой будут закреплены территории, находящиеся под ее контролем. По данным собеседников агентства, речь идет о ДНР, ЛНР и Крыме. В рамках соглашения российская армия прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль нынешней линии фронта, говорилось в материале.
При этом в начале августа Путин заявил, что условия Москвы для урегулирования не поменялись с прошлого лета. В июне 2024 года он перечислил ряд условий для мирных переговоров, среди которых вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признание их и Крыма в составе России.
По версии собеседников Bild, Уиткофф неправильно истолковал требование России о «мирном отступлении» украинских войск из Херсонской и Запорожской областей как предложение «мирного отступления» российских сил из этих регионов. «Уиткофф не знает, о чем говорит», — заявил изданию представитель украинского правительства.
С этим мнением согласились и представители немецкого правительства.
Bild также пишет, что во время переговоров американской стороны с европейскими лидерами по итогам встречи Уиткоффа с Путиным представителям стран Европы спецпосланник Трампа показался «перегруженным и малокомпетентным», когда говорил о территориальных вопросах.
В мае NBC News сообщал, что Уиткофф нарушил протокол во время первых трех встреч с Путиным, поскольку вместо собственного переводчика воспользовался услугами переводчиков из Кремля. New York Post писала, что в администрации президента США недовольны такими действиями спецпосланника американского лидера. На четвертой (в апреле) и пятой (7 августа) встречах Уиткофф воспользовался услугами собственного переводчика.
По данным Bloomberg, подготовка соглашения, содержащего вопросы территориальной принадлежности и заморозки боевых действий, ведется ко встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом. Последний объявил о планируемом саммите после встречи Уиткоффа с российским президентом.
В ночь на 9 августа по московскому времени Трамп рассказал, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске. Президент США заявил, что мирное соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями», а президенту страны Владимиру Зеленскому «придется быть готовым кое-что подписать».
Украинский лидер позже заявил, что Киев готов к решениям, которые ведут к миру, но «дарить свою землю» не будет. «Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет», — отметил Зеленский.