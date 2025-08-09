Bild узнал о реакции Киева на переговоры: «Уиткофф не понял Путина»

При этом в начале августа Путин заявил, что условия Москвы для урегулирования не поменялись с прошлого лета. В июне 2024 года он перечислил ряд условий для мирных переговоров, среди которых вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признание их и Крыма в составе России.