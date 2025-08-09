Ричмонд
Виноват Кремль: спикер Молдовы Гросу объяснил, почему он не высокомерный, а якобы «простой человек»

Гросу заявил, что слухи о его высокомерии распространяет российская пропаганда: по его словам, он — «простой человек», а всё остальное — ложь.

Источник: Комсомольская правда

«Я — не высокомерный, это все Кремль придумал» ©.

Игорь НеИванович Гросу пожаловался, что российская пропаганда его выдает за высокомерного человека, а он — простой человек.

"Это — ложь, которая уже некоторое время циркулирует в публичном пространстве, утверждает, что я высокомерный человек.

Я как все, простой".

Мы бы сказали — прост, как правда.

Или просто — прост.

Ну, подумаешь, всегда в окружении 8−10 бодигардов.

Подумаешь, ходит на бассейн, откуда выгоняют на это время всех — вот абсолютно всех.

И фото, конечно, тоже поддельные.

И видео, где он презрительно о коллегах-депутатах из оппозиции высказывается.