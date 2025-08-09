«Я — не высокомерный, это все Кремль придумал» ©.
Игорь НеИванович Гросу пожаловался, что российская пропаганда его выдает за высокомерного человека, а он — простой человек.
"Это — ложь, которая уже некоторое время циркулирует в публичном пространстве, утверждает, что я высокомерный человек.
Я как все, простой".
Мы бы сказали — прост, как правда.
Или просто — прост.
Ну, подумаешь, всегда в окружении 8−10 бодигардов.
Подумаешь, ходит на бассейн, откуда выгоняют на это время всех — вот абсолютно всех.
И фото, конечно, тоже поддельные.
И видео, где он презрительно о коллегах-депутатах из оппозиции высказывается.