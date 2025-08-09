В Узбекистане прокомментировали мирную декларацию Баку и Еревана

«Республика Узбекистан приветствует достижение важного прогресса в мирных переговорах между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения… Высоко оцениваем усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта. Убеждены, что скорейшее установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона», — говорится в тексте заявления на сайте МИД.