В Узбекистане прокомментировали мирную декларацию Баку и Еревана

МИД Узбекистана: соглашение Баку и Еревана откроет путь для запуска проектов.

ТАШКЕНТ, 9 авг — РИА Новости. Подписание мирной декларации Баку и Ереваном откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона, заявили в МИД Узбекистана.

Лидеры США, Армении и Азербайджана в пятницу подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.

«Республика Узбекистан приветствует достижение важного прогресса в мирных переговорах между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения… Высоко оцениваем усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта. Убеждены, что скорейшее установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона», — говорится в тексте заявления на сайте МИД.

Подписание стало возможным благодаря твердой политической воле и решимости лидеров Азербайджана и Армении, а также активным миротворческим действиям президента США Дональда Трампа, добавили во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана.

