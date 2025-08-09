Президент Узбекистана поздравил строителей с профессиональным праздником

«От всей души поздравляю вас с сегодняшним замечательным профессиональным праздником, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Благодаря самоотверженному труду тысяч таких, как вы, умелых строителей и инженеров, мастеров и архитекторов, проектировщиков и специалистов, формируется современный, благоустроенный и прекрасный облик Нового Узбекистана, неуклонно растет уровень благосостояния нашего народа, и за это я выражаю вам искреннюю благодарность», — говорится в тексте поздравления.

Президент отметил, что в последние годы строительная индустрия вышла на новый уровень развития и стала одним из драйверов национальной экономики. Так, за восемь лет объемы строительных работ увеличились в несколько раз: с 30 трлн сумов в 2016 году до почти 234 трлн сумов в 2024 году.

В прошлом году в стране было сдано 40,5 млн квадратных метров зданий и сооружений, а в нынешнем году, как ожидается, этот показатель превысит 45 млн. С учетом растущего спроса и потребностей населения в 2024 году было построено 2 044 многоэтажных жилых дома на более чем 100 тысяч квартир. Особо следует отметить, что обеспеченность жильем на душу населения выросла с 2020 года с 16 до 19 квадратных метров.