Президент Узбекистана поздравил строителей с профессиональным праздником

За восемь лет объемы строительных работ увеличились в разы — с 30 трлн сумов в 2016 году до почти 234 трлн сумов в 2024 году. В прошлом году в стране было сдано 40,5 млн квадратных метров зданий и сооружений. В этом году, как ожидается, показатель превысит 45 млн.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил строителей, инженеров, специалистов и ветеранов сферы с их профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.

«От всей души поздравляю вас с сегодняшним замечательным профессиональным праздником, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Благодаря самоотверженному труду тысяч таких, как вы, умелых строителей и инженеров, мастеров и архитекторов, проектировщиков и специалистов, формируется современный, благоустроенный и прекрасный облик Нового Узбекистана, неуклонно растет уровень благосостояния нашего народа, и за это я выражаю вам искреннюю благодарность», — говорится в тексте поздравления.

Президент отметил, что в последние годы строительная индустрия вышла на новый уровень развития и стала одним из драйверов национальной экономики. Так, за восемь лет объемы строительных работ увеличились в несколько раз: с 30 трлн сумов в 2016 году до почти 234 трлн сумов в 2024 году.

В прошлом году в стране было сдано 40,5 млн квадратных метров зданий и сооружений, а в нынешнем году, как ожидается, этот показатель превысит 45 млн. С учетом растущего спроса и потребностей населения в 2024 году было построено 2 044 многоэтажных жилых дома на более чем 100 тысяч квартир. Особо следует отметить, что обеспеченность жильем на душу населения выросла с 2020 года с 16 до 19 квадратных метров.

Президент подчеркнул, что работа в этом направлении последовательно продолжается, на местах ускоренно ведется строительство 56 массивов «Новый Узбекистан». В этом году узбекистанцы смогут справить новоселье в 135 тысячах квартир. К 2030 году количество таких массивов запланировано довести до 100, а это значит, что будет еще 250 тысяч новых квартир.

В рамках проекта «Новый Ташкент», реализуемого в партнерстве с ведущими мировыми компаниями, на территории в 20 тысяч гектаров создается удобная инфраструктура на 2 миллиона человек.

«На первом этапе строительства Нового Ташкента возводятся такие крупные здания и сооружения, как Национальная библиотека Узбекистана, Университет “Новый Узбекистан”, Международный научно-исследовательский центр и музей имени Алишера Навои, Центр и специализированная школа макома, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами. Все это говорит о том, каких высоких рубежей достигают наши строители», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в соответствии с современными требованиями в строительстве ускоренно развивается процесс цифровизации. В отрасли внедрено более 30 информационных систем. В результате цифровизации 22 государственных услуг в национальной информационной системе «Прозрачное строительство» была устранена излишняя бюрократия и волокита. Благодаря введению тендерной платформы исключено вмешательство человеческого фактора, сформирована атмосфера прозрачности, открытой конкуренции.

Для защиты прав граждан, участвующих в жилищном строительстве в качестве дольщиков, внедряется система «Эскроу». На этой основе будет сформирован рынок надежных девелоперов.

Фактически сегодня начался новый этап и в сфере градостроительства. Отныне генеральные планы разрабатываются в совершенно новом формате и содержании, цифровизируются для размещения в геоинформационной системе. В частности, в 2024 году цифровизировано 146 градостроительных документов, в 2025 году этот показатель достигнет 180.

Разработан Национальный классификатор строительных ресурсов, в электронную систему переводится процесс формирования цен и определения сметной стоимости объектов.

В этой связи перед представителями сферы стоят важные задачи по полной цифровизации контрольной деятельности, осуществлению ежедневного контроля за работой на объектах и созданию возможности наблюдения в режиме реального времени в целях оперативного предотвращения выявленных недостатков.

Президент выразил уверенность в том, что глубоко осознавая важность и актуальность таких требований, строители станут работать с еще большей отдачей.

«В центре нашего внимания и впредь будут находиться вопросы улучшения условий труда и жизни строителей, их достойного стимулирования. Помните: каждое возведенное здание — это наше наследие будущим поколениям, ваш вклад останется в облике каждой улицы, каждого городка, от вашего труда зависят счастье и радость людей», — отметил глава республики.

Президент подчеркнул, что строители своим добросовестным трудом вносят весомый вклад в то, чтобы республика стала поистине самым прекрасным и неповторимым краем в мире.

«Пусть в ваших добрых начинаниях во имя процветания Родины вам всегда сопутствует успех!», — добавил президент.