МИД РФ: нормализация отношений Баку и Еревана стартовала при содействии России

«Дополнительно проанализируем вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций. В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила, — указала дипломат. — Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности в отношении организации транзитных грузоперевозок через территорию республики. Нельзя игнорировать и тот факт, что граница Армении с Ираном охраняется российскими пограничниками, размещенными в соответствии с межгосударственным договором от 30 сентября 1992 года».