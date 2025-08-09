Константинов: выборы в Народное собрание Гагаузии пройдут в срок

КОМРАТ, 9 авг — Sputnik. Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) на ближайшем заседании планируют утвердить дату выборов депутатов собрания и состав местного ЦИК.
Члены президиума Народного собрания утвердили повестку дня очередного заседания депутатского корпуса региона, в которой значатся всего пять вопросов. Главными из них являются дата выборов в НСГ и утверждение членов Центральной избирательной комиссии Гагаузии.
Мандат депутатов нынешнего созыва Народного собрания завершается осенью этого года и депутаты должны назначить новые выборы. Ранее спикер Дмитрий Константинов заявлял, что пройдут выборы в НСГ в срок.
Отметим, что о досрочных выборах башкана Гагаузии речи не идет. Депутаты НСГ на экстренном заседании в среду, шестого августа, приняли решение не проводить досрочные выборы главы автономии до принятия окончательного решения по делу башкана Евгении Гуцул, которая накануне была приговорена к семи годам тюрьмы.
Напомним, Народное собрание Гагаузии состоит из 35 депутатов, которые избираются по одномандатным округам. Срок полномочий региональных депутатов составляет четыре года. Выборы нынешнего, седьмого созыва НСГ прошли осенью 2021 года.