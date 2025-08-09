Константинов: выборы в Народное собрание Гагаузии пройдут в срок

Отметим, что о досрочных выборах башкана Гагаузии речи не идет. Депутаты НСГ на экстренном заседании в среду, шестого августа, приняли решение не проводить досрочные выборы главы автономии до принятия окончательного решения по делу башкана Евгении Гуцул, которая накануне была приговорена к семи годам тюрьмы.