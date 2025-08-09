Путин рассказал Луле да Силве о прошедшей встрече с Уиткоффом

Телефонный разговор с президентом Бразилии стал очередным в серии контактов главы российского государства с зарубежными лидерами в последние дни. Как ранее сообщал помощник Путина Юрий Ушаков, Москва информирует своих друзей и партнеров по всему миру об итогах визита в РФ Уиткоффа 6 августа, когда он был принят президентом Путиным.