Суд над Евгенией Гуцул оказался позором для юстиции Молдовы: «Как минимум, башкан должна была остаться на свободе и продолжить исполнять свои обязанности» — юрист

— Получается, что суд основывался на информации от государственных органов в плане того, что было нарушено законодательство со стороны Евгении Гуцул. Суд выявил, что по факту эти нарушения были. Но это политический вопрос, прежде всего. Это политическое решение суда. В итоге мы получаем то, что суд у нас, в стране, политизирован. Суд не беспристрастен, не объективен, потому что, надо понимать, что Евгения Гуцул — лицо, избранное народом, а с этим надо считаться. По сути, власть не считается с мнением народа. Это тоже надо учитывать.