Суд над Евгенией Гуцул оказался позором для юстиции Молдовы: «Как минимум, башкан должна была остаться на свободе и продолжить исполнять свои обязанности» — юрист

Адвокаты Евгении Гуцул подали срочный рекурс на решение суда от 5 августа, которым ей незаконно назначили арест прямо в зале заседания.
Защита указывает, что у суда не было отдельного постановления и мандата на арест, приговор ещё не вступил в силу, а значит, удержание под стражей — противоправно и носит репрессивный характер.
Главное требование — немедленное освобождение башкана Гагаузии.
— Защита считает, что взятие под стражу Евгении Гуцул на основании приговора, который не имеет законной силы, является незаконным действием. Так как, судья ссылаясь на нормы предусматривающие арест, должна была издать отдельное заключение вместе с судебным ордером«, — заявила Наталья Байрам. Адвокат также обратила внимание, что “такого судебного акта не было издано”, — сообщила Первому в Молдову адвокат башкана Наталья Байрам.
— Убежден, что это не суд, а судилище! — уверен депутат парламента Богдан Цырдя. — Были нарушены не только процедурные нормы, но и сама норма закона! Куча нарушений в этом судебном процессе, все это, мягко выражаясь, вызывает сомнения, огромные сомнения, в объективности этого судебного процесса. Все это смотрится и выглядит, в принципе, как расправа, как личная месть. Ничего более…
— Как вы думаете, вдасть пойдет до конца? Не даст, в итоге, заднюю?
— Власти хотели бы пойти до конца, конечно! Настроены решительно. Но, знаете, не все коту Масленица. Все зависит еще от многих факторов — внешних, будет ли давление извне мощное или нет, внутренних факторов…
— Будет ли мощное давление извне?
— Пока не знаю. Давление есть, но оно еще недостаточное.
— А какие внутренние факторы вы имеете в виду?
— Действия самой оппозиции, сторонников Евгении Гуцул. Бессрочные акции ее сторонников тоже имеют определенный эффект. Они оказывают давление на судебную систему, на партию власти, на Майю Санду. Все еще зависит от того, насколько креативными будут все эти протесты. Если эти протесты будут бить лично по Майе Санду, причем, творчески, креативно, гробы приносить, сжигать какие-то мумии, это, безусловно, может повлиять.
Но сейчас мы видим, что власть настроена посадить Гуцул, власть настроена захватить контроль над башканатом, поставить своего временного управляющего в автономии. И власть настроена пойти и дальше по беспределу против других лидеров оппозиции! Вот что мы видим сегодня. То есть, намерения власти очевидны.
— Тут суд учитывает социальную опасность обвиняемой и принимает свое, субъективное решение, и это не противоречит законодательству, — объясняет юрист, председатель общественного объединения «Соотечественники Гагаузии» Андрей Кывыржик.
— Разве мать двоих маленьких детей может быть социально опасна?
— Суд посчитал, что она может покинуть территорию Молдовы. Суд мог ее освободить, но посчитал, что она может скрыться.
— На ваш взгляд, были ли судом соблюдены все юридические нормы?
— Получается, что суд основывался на информации от государственных органов в плане того, что было нарушено законодательство со стороны Евгении Гуцул. Суд выявил, что по факту эти нарушения были. Но это политический вопрос, прежде всего. Это политическое решение суда. В итоге мы получаем то, что суд у нас, в стране, политизирован. Суд не беспристрастен, не объективен, потому что, надо понимать, что Евгения Гуцул — лицо, избранное народом, а с этим надо считаться. По сути, власть не считается с мнением народа. Это тоже надо учитывать.
— То есть, получается, что суд не оказался независимым?
— Это же очевидно! И мы все увидели, что суд вынес не объективное решение.
— Если бы суд выносил объективное решение, каким оно должно было быть?
— Как минимум, Евгения Гуцул должна была остаться на свободе! С какими-то ограничениями… Это как минимум. И Евгения Гуцул должна была продолжить исполнять свои обязанности башкана. Как законно избранная глава автономии.
