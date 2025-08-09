Иран выступает против создания коридора через Армению, заявил чиновник

«Отношения в этом регионе не ограничиваются двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому мы имеем право защищать свои интересы самым решительным образом. Реализация этого заговора ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, и, соответственно, Иран подчеркнул, что будет двигаться в сторону обеспечения безопасности Южного Кавказа, независимо от того, с Россией или без нее. И, конечно же, мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора», — сказал он.
Велаяти добавил, что Зангезурский коридор не просто «земля», которую так просто можно арендовать, поскольку это часть государственной территории.
По его словам, расширение влияния США в этом регионе может повлечь за собой расширение влияния НАТО на всем Южном Кавказе, которое может стать «змеей» между Ираном и Россией. Советник верховного лидера подчеркнул, что Тегеран не позволит этого сделать.
«Маршрут Трампа».
Накануне в Вашингтоне лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
Одна из достигнутых договоренностей — проект «Маршрут Трампа во имя мира и процветания», который, в том числе, нацелен на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении.
По словам Пашиняна, реализация «Маршрута Трампа» станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении.
Он уточнил, что проект касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении.
Пашинян также утверждал, что при реализации инициативы Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия — возможность железнодорожной связи с Исламской республикой.