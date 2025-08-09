Иран выступает против создания коридора через Армению, заявил чиновник

«Отношения в этом регионе не ограничиваются двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому мы имеем право защищать свои интересы самым решительным образом. Реализация этого заговора ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, и, соответственно, Иран подчеркнул, что будет двигаться в сторону обеспечения безопасности Южного Кавказа, независимо от того, с Россией или без нее. И, конечно же, мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора», — сказал он.