Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ узнала о контр-предложении Украины и ЕС в ответ на инициативу Путина

Украина и ЕС представили свое мирное предложение по российско-украинскому урегулированию на фоне несогласия с выдвинутыми российской стороной идеями, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: РБК

Киев и Европа предлагают первостепенно достичь прекращения огня, а также провести обмен территориями по принципу, что «если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других».

«Нельзя начинать процесс с уступки территории в разгар боевых действий», — сказал один из европейских переговорщиков.

О предложении российской стороны также сообщала WSJ. По ее данным, президент Владимир Путин передал его США через спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Оно подразумевает территориальные уступки Украины и международное признание подконтрольных России территорий в обмен на прекращение огня.

Европа и Киев выдвинули свое предложение на встрече в Великобритании с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса. WSJ отмечает, что стороны также хотят провести «общую красную линию», которая будет соблюдаться при переговорах с Россией.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше