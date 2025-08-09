WSJ узнала о контр-предложении Украины и ЕС в ответ на инициативу Путина

Киев и Европа предлагают первостепенно достичь прекращения огня, а также провести обмен территориями по принципу, что «если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других».
«Нельзя начинать процесс с уступки территории в разгар боевых действий», — сказал один из европейских переговорщиков.
О предложении российской стороны также сообщала WSJ. По ее данным, президент Владимир Путин передал его США через спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Оно подразумевает территориальные уступки Украины и международное признание подконтрольных России территорий в обмен на прекращение огня.
Европа и Киев выдвинули свое предложение на встрече в Великобритании с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса. WSJ отмечает, что стороны также хотят провести «общую красную линию», которая будет соблюдаться при переговорах с Россией.
Материал дополняется.