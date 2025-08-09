WP: встречу Путина и Трампа проведут на Аляске из-за юрисдикции МУС

«Аляска — американский штат, но есть нюансы. Географически она ближе к России, чем к США. Аляска граничит с РФ и как бы оторвана от Америки. К тому же, не будем забывать, что во времена Российской Империи — это была часть нашего государства. Поэтому сегодня Аляска юридически является территорией Штатов, но так или иначе она близка России географически и исторически», — заявил эксперт порталу aif.ru.