Guardian: радиоактивная вода с британской ядерной базы попала в море

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании из-за износа водопроводных труб произошла утечка в море радиоактивной воды с базы с ядерным оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.
«Регулятор установил, что радиоактивный материал попал в залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог должным образом обслуживать сеть из 1,5 тыс. водопроводных труб на базе», — говорится в материале.
Издание отмечает, что согласно документам, собранным Шотландским агентством по охране окружающей среды, на момент утечек срок службы трубопроводной сети арсенала уже истек. -0-