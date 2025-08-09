Ричмонд
Вице-спикер Самарской губернской думы А. Милеев сломал тазобедренный сустав

54-летний Александр Милеев упал с велосипеда и получал травму. Об этом вице-спикер Самарской губернской думы сообщил в своем телеграм-канале 9 августа.

Александр Милеев поздравил подписчиков с Днем физкультурника и рассказал о том, что сломал тазобедренный сустав.

«Как это часто бывает в нашей спортивной жизни: ты строишь планы, готовишься к новым свершениям, предвкушаешь успехи, а тут вмешивается судьба (иногда весьма эффектно!)», — прокомментировал вице-спикер Губдумы.

По словам Милеева, он планировал 9 августа, в День физкультурника, сдать нормы ГТО, но упал с велосипеда. В результате падения самарский политик получил травму: перелом тазобедренного сустава.

«По крайней мере, теперь у меня есть идеальный повод пропустить сдачу нормативов», — отметил Милеев и пожелал подписчикам беречь себя и использовать подстраховку.

