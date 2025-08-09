Киев и ЕС представили свою позицию к саммиту Путина и Трампа

Ранее сообщалось, что европейские политики и СМИ выражают обеспокоенность в связи с предстоящими переговорами между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске, поскольку Евросоюз вновь оказался исключён из процесса урегулирования украинского конфликта. СМИ пишут, что Европа и Украина опасаются возможного сближения Трампа, симпатизирующего некоторым позициям России, с Путиным, что может привести к давлению на Владимира Зеленского с целью заключения соглашения, невыгодного для Киева, без учёта позиций ЕС и Украины.