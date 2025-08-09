Ричмонд
The Economist: Путин предложил «ограниченное» перемирие перед саммитом с Трампом

Президент РФ Владимир Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает журнал The Economist, ссылаясь на источники.

По данным издания, на самих переговорах «возможен и еще более впечатляющий прорыв, когда будет заключен более широкий набор соглашений, определяющих, как в конечном итоге может выглядеть замораживание конфликта».

При этом «между позициями Украины, России и Америки сохраняется значительная дистанция», добавляет британское издание.

The Economist также приводит подробности встречи Уиткоффа и Путина в Москве.

Согласно статье, Уиткофф на трехчасовой встрече с Путиным предлагал реинтеграцию России в мировую экономику, включая отмену санкций и снятие ограничений на торговлю углеводородами. Предполагается, что в ответ на это Путин предложил прекратить боевые действия при условии, что Украина добровольно отступит к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Трамп ранее сообщил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Кремль подтвердил эту информацию.

