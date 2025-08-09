The Economist: Путин предложил «ограниченное» перемирие перед саммитом с Трампом

Согласно статье, Уиткофф на трехчасовой встрече с Путиным предлагал реинтеграцию России в мировую экономику, включая отмену санкций и снятие ограничений на торговлю углеводородами. Предполагается, что в ответ на это Путин предложил прекратить боевые действия при условии, что Украина добровольно отступит к административным границам Донецкой и Луганской областей.