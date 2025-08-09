Захарова заявила о важной роли РФ в перемирии Азербайджана и Армении

Ранее Life.ru сообщал, что президенты США, Армении и Азербайджана заключили соглашение о мирном урегулировании противостояния между двумя странами. На встрече с журналистами в Вашингтоне американский лидер Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились прекратить военные столкновения и признать суверенитет друг друга. Кроме того, он отметил необходимость полного отказа от насилия, возобновления экономических связей, открытия транспортного сообщения и налаживания политического диалога.