Бразилия испугалась от мысли стать мишенью США из-за топлива из России

Глава ассоциации импортеров топлива Серхио Араужо также отметил, что страна сильно зависит от российского дизеля, а аналитики предупреждают: Бразилия уязвима из-за высокой доли российских удобрений в импорте. По данным FT, Россия предлагала Бразилии скидки на дизель до 30%, а объемы закупок выросли с 95 млн до 5,4 млрд долларов за два года. Эксперты издания считают, что и поставки удобрений из России, которые в 2023 году составили 3,5 млрд долларов, могут попасть под новые американские тарифы.