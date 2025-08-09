Ричмонд
Бразилия испугалась от мысли стать мишенью США из-за топлива из России

Бразилия опасается, что может стать следующей страной, против которой США введут торговые пошлины из-за закупок российского топлива. После того как Вашингтон объявил о новых тарифах для Индии, в Бразилии усилились опасения по поводу возможных санкций. Об этом рассказал бразильский сенатор Карлос Виала.

Бразильские чиновники боятся новых американских тарифов на топливо.

«Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией. Мы закупаем у России большие объемы дизельного топлива и удобрений», — заявил сенатор Виала газете Financial Times.

Глава ассоциации импортеров топлива Серхио Араужо также отметил, что страна сильно зависит от российского дизеля, а аналитики предупреждают: Бразилия уязвима из-за высокой доли российских удобрений в импорте. По данным FT, Россия предлагала Бразилии скидки на дизель до 30%, а объемы закупок выросли с 95 млн до 5,4 млрд долларов за два года. Эксперты издания считают, что и поставки удобрений из России, которые в 2023 году составили 3,5 млрд долларов, могут попасть под новые американские тарифы.

Ранее, несмотря на давление со стороны США, Бразилия и Индия заявляли о намерении продолжить закупки российского топлива из-за выгодных цен и значительной зависимости от этих поставок. Эксперты отмечали, что введенные американские тарифы уже негативно сказываются на экономиках стран-импортеров, а отказ от сотрудничества с Россией может привести к существенным финансовым потерям.