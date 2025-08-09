Ричмонд
Иран выступил против создания «маршрута Трампа»

Иран выступил против создания Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через Армению. Об этом заявил советник верховного лителя Ирана Али Акбар Велаяти в интервью агентству Tasnim.

«Отношения в этом регионе не ограничиваются двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому мы имеем право защищать свои интересы самым решительным образом», — сказал Велаяти.

По его словам, Зангезурский коридор — не просто земля, которую можно арендовать, а часть государственной территории. Советник отметил, что усиление влияния США в регионе может привести к расширению присутствия НАТО на Южном Кавказе, что создаст угрозу для Ирана и России. Тегеран не допустит такого развития событий, подчеркнул Велаяти.

Напомним, в рамках договорённостей между Арменией и Азербайджаном территория Зангезурского коридора перешла под управление США. По словам американского лидера, озвученным на трёхсторонних переговорах, этот транспортный путь будет именоваться «Мирный маршрут Трампа для процветания». Управление коридором доверено американской корпорации на срок 99 лет, при этом на данной территории сохраняется юрисдикция армянского законодательства.

Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут
Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую народную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.
