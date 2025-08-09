Ричмонд
Европейские лидеры опасаются оказаться в стороне от переговоров по Украине

Европейские страны также добиваются и своего участия в переговорном процессе, но, как отмечает газета, это считается маловероятным.

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские лидеры опасаются оказаться в стороне от переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The New York Times (NYT).

По информации источников газеты, европейские чиновники пытаются убедить президента США, что Украина должна присутствовать за столом переговоров, и хотят, чтобы он услышал их мнение до запланированной на 15 августа встречи американского и российского лидеров. Европейские страны также добиваются и своего участия в переговорном процессе, но, как отмечает газета, это считается маловероятным.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, «несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков. -0-

