Европейские лидеры опасаются оказаться в стороне от переговоров по Украине

По информации источников газеты, европейские чиновники пытаются убедить президента США, что Украина должна присутствовать за столом переговоров, и хотят, чтобы он услышал их мнение до запланированной на 15 августа встречи американского и российского лидеров. Европейские страны также добиваются и своего участия в переговорном процессе, но, как отмечает газета, это считается маловероятным.